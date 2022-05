Am Freitagmorgen platzte einem Sattelzugfahrer auf der A65 in Höhe Landau-Süd ein Reifen am Auflieger. Wie die Polizei berichtet, konnte der Fahrer sein Gespann auf dem Verzögerungsstreifen zum Halten bringen und einen Pannendienst verständigen. Eine Streife der Polizei Edenkoben sicherte den Sattelzug ab. Als diese die Bereifung des Aufliegers unter die Lupe nahm, stellte sich heraus, dass alle vier Reifen kein ausreichendes Profil mehr hatten. Die Weiterfahrt wurde untersagt, bis alle vier Reifen gewechselt waren.