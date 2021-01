Zwischen Montag und Mittwoch wurden im Nordring in Schweigen-Rechtenbach an einem dunkelblauen Audi A5 mit SÜW-Kennzeichen zwei Reifen zerstochen, wie die Polizei mitteilt. Sie bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.