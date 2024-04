In der Nacht auf Sonntag haben unbekannte Täter bei einem Fahrzeug in der Stettiner Straße in Landau zwei Reifen platt gestochen, wie die Polizei mitteilt. Sie verursachten einen Sachschäden von rund 300 Euro. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder unter 06341 2870 zu melden.