Was für Umweltfrevler: Unbekannte Täter haben mehrere Dutzend Altreifen und einige Eimer mit Farbe illegal am Straßenrand bei Rinnthal entsorgt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Reifen und Farbeimer unmittelbar nach dem Ortseingang von Rinnthal an der alten Bundesstraße 10 in Richtung des Wellbachtales im Gebüsch entdeckt. Sowohl die Täter als auch der Ablagezeitpunkt sind zurzeit noch nicht bekannt, weshalb die Polizeiwache Annweiler um entsprechende Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06346 964619 bittet.