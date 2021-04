Eine unschöne Überraschung hat ein 30-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße am Donnerstagmorgen in der Jakobstraße in Offenbach erlebt. Als er sein dort geparktes Auto wegfahren wollte, stand dieses nur auf Pflastersteinen – die Reifen fehlten. Schaden: rund 1000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.