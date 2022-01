Das Team von Kurz Karkassenhandel trauert um den Firmengründer und ehemaligen Geschäftsführer Karl Kurz. Wie Enkelin und Geschäftsführerin Hanna Schöberl mitteilt, starb Kurz nach kurzer Krankheit an Heiligabend im Alter von 89 Jahren.

Das Unternehmen mit Sitz in Wendlingen hat 1997 Teile von Gummi Mayer in Landau gekauft. Mit anfangs 18 Arbeitskräften startete er in Landau eine der modernsten Schredderanlagen für Altreifen und produziert seit 2015 hochwertiges Gummimehl, aus dem unter anderem gummimodifizierter Asphalt hergestellt wird.

„Einzigartiges Lebenswerk“

Über 65 Jahre waren Reifen das Lebensthema von Karl Kurz: von der Reifenmontage über den Reifen- und Karkassenhandel bis hin zur nachhaltigen Altreifenentsorgung. Ein Lebensziel von Karl Kurz war, dass möglichst viele Straßen zukünftig mit nachhaltigem gummimodifiziertem Asphalt belegt werden.

Kurz, der bis zum vergangenen Jahr in seiner Firma aktiv war, habe ein einzigartiges Lebenswerk geschaffen, schreibt seine Enkelin: Im Jahr 1955 – mit gerade mal 23 Jahren – gründete Karl Kurz am Olgaeck in Stuttgart seinen Handel mit Karkassen und Gebrauchtreifen. Es folgten Umzüge nach Leinfelden-Echterdingen Anfang der 1960er-Jahre und schließlich 1989 nach Wendlingen.

Der geborene Europäer

In der Branche und von seinen Mitarbeitern wurde Karl Kurz für seine Zuverlässigkeit, seine Kompetenz und sein Engagement sehr geschätzt. Schon früh in seiner Laufbahn knüpfte er zahlreiche Kontakte in aller Welt – Karl Kurz war von Anfang an der „geborene Europäer“. Dank seiner enormen Offenheit baute er schnell ein großes Netzwerk und eine hohe Expertise auf den internationalen Reifenmärkten auf. „Neue Kunden gewinnen, Kontakte pflegen und Ideen vorantreiben – das war seine Passion, die er mit viel Energie und der Kaufmannsmentalität alter Schule verfolgte“, schreibt Schöberl.

Gleichzeitig engagierte sich Karl Kurz für die Branche: Er war Mitbegründer des Arbeitskreises Altreifenentsorger im BRV und der Initiative ZARE (Zertifizierte Altreifen-Entsorger), die sich für nachhaltige und umweltgerechte Altreifenentsorgung stark macht.