Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagvormittag in Landau die Reifen an sieben Autos zerstochen, teilt die Polizei mit. Die Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz des Hauptbahnhofs in der Woogstraße abgestellt. Die Tatzeit lag nach Angaben der Polizei zwischen 6 und 11.20 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Landau unter der Nummer 06341 2870 oder unter pilandau@polizei.rlp.de zu melden.