Am Samstag sind in Teilen der Innenstadt Flugblätter an Autos gesteckt worden, die offenbar aus dem Reichsbürger-Milieu stammen. Darauf wird behauptet, dass Deutschland unter Kriegsrecht stehe, militärisch besetzt und das Grundgesetz aufgehoben sei. Darauf hat ein Leser hingewiesen. Die Stadt kennt die Vorgänge.

Das Flugblatt und eine dortgenannte Homepage tragen kein presserechtlich vorgeschriebenes Impressum. Die dort genannte Abkürzung steht für Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force oder Oberkommando der alliierten Expeditionsstreitkräfte im Zweiten Weltkrieg. Auf den Internetseiten wird unter anderem gegen die Coronapolitik und „Zwangsimpfungen“ Stimmung gemacht, für einen Schweizer Wunderheiler geworben und eine angebliche Pflicht zum Widerstand postuliert.

Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden die Flugblätter auch schon vergangene Woche verteilt. Bisher habe noch kein Verantwortlicher ermittelt werden können. Die Polizei ist informiert. Das Ordnungsamts könnte, wenn es den Verteiler findet, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoß gegen die Sondernutzungssatzung einleiten.