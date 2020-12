Im Bereich des Kanalwegs in Landau ist am frühen Dienstagabend Abend ein Reh von einem Zug erfasst worden. In Landau ging zunächst das Gerücht um, in der Nähe im Prießnitzweg habe sich eine Explosion ereignet. Dem war nicht so. Nach Mitteilung der Polizei hat ein Triebwagenführer der Wache um 17.40 Uhr gemeldet, dass er „Kontakt“ gehabt habe. Da nicht bekannt war, was passiert ist, waren Polizei, Bundespolizei, Feuerwehr und ein Rettungswagen im Einsatz. Es wurde niemand verletzt, sagte die Polizei. Das tote Reh wurde geborgen.