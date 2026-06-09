Ein Reh hat Montag gegen 19.40 Uhr auf der A65 bei Knöringen einen Unfall ausgelöst, weil eine Autofahrerin vor dem Tier ausgewichen ist. Nach Angaben der Polizei verlor die 25-jährige BMW-Fahrerin, die in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs war, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte zunächst gegen die rechte Leitplanke. Anschließend schleuderte der Wagen über die Fahrbahn und stieß gegen die Mittelleitplanke. Die Fahrerin blieb unverletzt, am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Autobahn war für die Bergung in Richtung Ludwigshafen 45 Minuten gesperrt, es kam zu Staus.