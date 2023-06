Leicht verletzt hat ein 26-Jähriger am Donnerstagmorgen einen Unfall wegen Wildwechsels überstanden. Wie die Polizei mitteilt, konnte der junge Mann zwar einem Reh ausweichen, das die L507 bei Weyher überqueren wollte, er verlor dabei aber die Kontrolle über sein Auto. Es kam ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und krachte schließlich in den Seitenstreifen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Der 26-Jährige kam in ein Krankenhaus.