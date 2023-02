Weil sie einem Reh ausgewichen ist, wie die 30-jährige Autofahrerin der Polizei bei der Unfallaufnahme angab, ist sie am Montagmorgen auf der Landstraße zwischen Silz und Gossersweiler-Stein mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau war in einer Linkskurve nach rechts in die Bankette gekommen. Vermutlich, weil sie gegenlenkte, so die Polizei, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Straße ab. Das Fahrzeug kam auf einem umgefallenen Baum in circa einem Meter Höhe zum Stehen. Aufgrund der Kaltverformung der Karosserie ließen sich die Türen des Fahrzeuges nicht öffnen, sodass die Verletzte durch die Feuerwehr mittels technischem Gerät aus dem Fahrzeug gerettet werden musste. Die leichtverletzte Autofahrerin kam leicht verletzt zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Neben den Wehrleuten waren auch der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Landstraße musste zwischenzeitlich bis 9 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.