Wer in Landau die Impfung gegen das Corona-Virus erhalten möchte, kann sich ab sofort über das Impfzentrum in Wörth registrieren lassen. Wie die Landauer Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, werden die Impfwilligen über ihre Postleitzahl automatisch dem Landauer Impfzentrum zugeteilt. Da derzeit wegen des Impfstoff-Mangels keine Termine vergeben werden, landen die Interessierten in dem Wartepool des Landes. „Die ersten Termine in Landau gehen wohl allesamt an Personen, die sich aktuell bereits im Termin-Wartepool des Landes befinden“, teilt die Stadtverwaltung weiter mit. „Sobald die reguläre Terminvereinbarung wieder startet, wird das durch das Gesundheitsministerium mitgeteilt.“