Der EWL modernisiert das Entwässerungssystem in Landaus Innenstadt. In mehreren Bauabschnitten werden neue Kanäle verlegt, um Niederschlag separat abzuleiten. Das verschlingt einige Millionen Euro, hilft aber in mehrerlei Hinsicht.

Die Martin-Luther-Straße ist derzeit zwischen Weißquartierstraße und Meerweibchenstraße eine Großbaustelle. Die Stadt Landau baut die Strecke aus, um das Gebiet fit für den Radverkehr zu machen. Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) nutzt diese Gelegenheit, um dort ebenfalls tätig zu werden. Ausschließlich für Regenwasser werde ein neuer Kanal gebaut, wie der EWL mitteilt. Daran angeschlossen werden Straßenentwässerung und Regenwasserleitungen der umliegenden Gebäude. „Das ermöglicht dem EWL künftig, das Niederschlagswasser getrennt vom Abwasser zu behandeln, das nach wie vor über den bereits vorhandenen Mischwasserkanal gen Kläranlage fließt.“ So werde einerseits die Kläranlage entlastet, andererseits leiste die getrennte Ableitung einen wichtigen Beitrag zum Überflutungsschutz. „Mit den neuen Kanälen schaffen wir Puffer im Entwässerungssystem, die bei Starkregen helfen können“, erklärt Sigrid Weisenbach, stellvertretende Leiterin der Abwasserabteilung beim EWL.

Der Neubau der Regenkanals ist eine Maßnahme im Rahmen der Hochwasservorsorge. „Die Stadt Landau und der EWL arbeiten auf diesem wichtigen Gebiet sehr eng zusammen; die Folgen des Klimawandels erfordern umfangreiche Vorsorge durch Anpassungen der Systeme“, erläutert Bürgermeister Maximilian Ingenthron, Verwaltungsratsvorsitzender des EWL laut Mitteilung. Für die Modernisierung des Gesamtsystems werde der EWL in den kommenden zwei Jahren sowohl in der Königstraße als auch in der Waffenstraße neue Kanäle ausschließlich für Regenwasser verlegen – parallel zu den bestehenden Mischwasserkanälen. Der laufende erste Bauabschnitt zwischen König- und Weißquartierstraße solle bis Ende dieses Jahres fertig sein.

Schnelles Ableiten des Regenwassers funktioniert nicht mehr

Bei den Starkregen im Jahr 2018 war Landaus Innenstadt besonders betroffen von Überflutungen. Das liegt laut EWL unter anderem an dem hohen Grad an versiegelter Fläche. Ein schnelles Ableiten des Regens, worauf frühere Entwässerungssysteme abzielten, funktioniere hier bei solchen Wetterextremen nicht mehr, ohne Schäden in Kauf zu nehmen. Vielmehr gelte es, das Niederschlagswasser möglichst an Ort und Stelle zu speichern und gedrosselt abzuleiten. „Wir verlegen zu diesem Zweck ausschließlich sogenannte Stauraumkanäle; sie bieten Platz für große Wassermengen. Zusätzlich setzen wir an manchen Stellen Rigolenkörbe ein. Das sind große Kästen aus Kunststoff, die als Pufferspeicher dienen und Niederschlagswasser zurückhalten können“, erklärt Weisenbach. Dadurch könne das Entwässerungssystem große Mengen an Niederschlagswasser aufnehmen.

Wichtig ist laut EWL ein weiterer Aspekt: Das gesammelte Regenwasser muss gereinigt werden, bevor er es am Ende des Entwässerungssystems gedrosselt in die nahe liegende Queich einleiten kann. Denn über die Straßen und Dächer sammelten sich im Wasser auch Stoffe wie Reifenabrieb, Ölrückstände und weiterer Schmutz. „Diese für die Umwelt schädlichen Stoffe werden entfernt, bevor das Wasser in seinen natürlichen Kreislauf zurückfließen darf.“ Das geschehe in einem extra Schacht oder in den Sammelrinnen an der Straßenoberfläche, wo die Schmutzstoffe zurückgehalten und getrennt entsorgt würden.

Baumaßnahmen werden gebündelt

Dass der neue Kanal in der Martin-Luther-Straße gerade jetzt gebaut wird, während dort ohnehin die Bagger rollen, ist kein Zufall. „Wo immer es geht, versuchen wir, Baumaßnahmen zu bündeln. Das Versorgungsunternehmen ESW verlegt zeitgleich Wasser- und Gasleitungen. Baumaßnahmen zu bündeln ist nicht nur wirtschaftlich nachhaltig, sondern kommt auch den Anwohnerinnen und Anwohnern entgegen in Form von weniger Lärm und Schmutz, geringeren Einschränkungen des Verkehrs, von niedrigeren Baukosten ganz abgesehen,“ sagt EWL-Vorstandvorsitzender Bernhard Eck. Er ergänzt: „Die Investition in die neue Kanalisation mit Hausanschlussleitungen in der Martin-Luther-Straße umfasst etwa 980.000 Euro. Für den Bauabschnitt in der Königstraße rechnen wir mit mindestens 1,2 Millionen Euro.“