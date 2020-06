Die neue Schulsportanlage am Eduard-Spranger-Gymnasium, die auch von der benachbarten Integrierten Gesamtschule (IGS) genutzt werden soll, wird deutlich teurer als erwartet: Die Kosten steigen von rund 900.000 Euro auf etwa 1,2 Millionen Euro. Der Grund: Niederschläge von der Anlage müssen in die Queich eingeleitet werden. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) in Neustadt fordert, dass dies nur gedrosselt erfolgt. Doch für ein Regenrückhaltebecken fehlt der Platz, weshalb sogenannte Rigolen eingebaut werden müssen, unterirdische Pufferspeicher. Die Stadt rechnet jedoch mit einer 90-Prozent-Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0. Dabei handelt es sich um vom Land verwaltete Bundesmittel. Gebaut werden soll so schnell wie möglich.

Dagegen dauert es noch mit dem Neubau einer Jugendverkehrsschule auf dem Gelände der Horstringschule, die aus demselben Topf und in selber Höhe gefördert werden sollte. Daraus wird nichts mehr, teilte Oberbürgermeister Thomas Hirsch dem Stadtrat mit: Das Investitionspaket ist ausgeschöpft. Für die Verkehrsschule, für die 460.000 Euro Kosten veranschlagt waren, will die Verwaltung daher nach anderen Fördertöpfen Ausschau halten.