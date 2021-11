Die aus den 1960er-Jahren stammenden 28 Regenrückhaltebecken Arzheims sollen bis zum Frühjahr grundlegend saniert werden. Das berichtete Ralf Bernhard, Abteilungsleiter Straße, in der jüngsten Ortsbeiratssitzung. Die Becken seien in den letzten 60 Jahren zu kleinen Biotopen geworden, sagte Tanja Perozzi (Grüne). Bernhard versprach, dass bei der Sanierung auf Bäume Rücksicht genommen werden soll, aber grundsätzlich sollen die Becken ausgebaggert und von der angeschwemmten Erde befreit werden, damit sie bei schweren Regenfällen auch wieder das Wasser aus den Weinbergen auffangen können. Sie seien ein Beitrag zum Hochwasserschutz. Die Stadt ist für die Regenrückhaltebecken in der Landschaft zuständig, für die Entwässerung öffentlicher Straßen zeichnet sich der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau verantwortlich.