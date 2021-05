Als Zeichen für eine bunte und vielfältige Südpfalz wird am Montag, 17. Mai, zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi- Trans- und Interphobie (Idahobit) wieder die Regenbogenfahne gehisst. An den Kreishäusern des Landkreises Germersheim sowie der Südliche Weinstraße und am Rathaus in Landau weist dieses Zeichen darauf hin, dass in der Region alle Menschen willkommen sind. „Gewalt, Diskriminierung und Rechtspopulismus haben in unserer Gesellschaft keinen Platz. Wir setzen uns gemeinsam für Akzeptanz und rechtliche Gleichstellung für alle geschlechtlichen Identitäten ein“, betonen die Gleichstellungsbeauftragten Lisa-Marie Trog (GER), Evi Julier (LD) und Isabelle Stähle (SÜW).

Meilenstein vor knapp 30 Jahren

Vor rund 30 Jahren, am 17. Mai 1990, strich die World Health Organisation (WHO) Homosexualität von ihrer Liste der psychischen Krankheiten. In Erinnerung an dieses Ereignis findet jährlich am 17. Mai der Idahobit statt. Weltweit demonstrieren Menschen an diesem Tag gegen Diskriminierung und für Akzeptanz.

Auch wenn die geplanten Aktivitäten des lokalen Aktionsbündnisses, bestehend aus vielen Organisationen, Vereinen sowie den Gleichstellungsstellen, nicht in Präsenz stattfinden können, finden überregionale Aktionen im digitalen Raum statt. Dazu wird am Montag um 20.15 Uhr auf YouTube eine Videoshow mit unterschiedlichen Beiträgen der queeren Community aus Rheinland-Pfalz und solidarischen Menschen und Einrichtungen zu sehen sein. Weitere landesweite Aktionen