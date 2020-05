Regenbogen-Kinder – so nennt man Kinder, die während der Schwangerschaft verstorben sind und die zu klein oder zu krank waren, um zu leben. An der Ruhestätte der Regenbogen-Kinder auf dem Landauer Hauptfriedhof gibt es nun einen farbenprächtigen Briefkasten.

Eltern und Trauernde finden an der Ruhestätte einen Ort des Gedenkens, des Trostes, der Hoffnung und Verbundenheit. Den Gedenkstein ziert ein Regenbogen mit einem auf Händen getragenen Kind und einem trostspendenden Spruch. Ergänzt wurde die Ruhestätte nun um einen farbenfrohen Regenbogen-Briefkasten. Er ist für alle da, die um ein Kind trauern. „Es kann heilsam sein, seine Trauer, Gefühle oder Abschiedsgedanken in einem Brief an das verstorbene Kind zum Ausdruck zu bringen, auch wenn der Verlust schon Jahre zurückliegt“, sagt Helga Beisel von der Selbsthilfe-Initiative Leere Wiege Landau, die die Ruhestätte 2002 initiiert hat. Alle Briefe werden wenige Tage vor der nächsten Gemeinschaftsbeisetzung abgeholt und mit den Regenbogen-Kindern in Landau bestattet.

In Landau gibt es ökumenische Trauerfeiern mit Urnenbeisetzungen zweimal jährlich, im Juni und November, im Beisein von Eltern, Geschwistern, Angehörigen und Freunden. Die Selbsthilfe-Initiative Leere Wiege gestaltet diese mit. Die Beisetzungen sind für Kliniken und Eltern kostenfrei.

Info



Helga Beisel, Telefon 06347 455