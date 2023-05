Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadt reagiert auf die Klimaveränderungen: Die Einfamilienhäuser in den Neubaugebieten der Ortsteile werden allesamt Flachdächer oder flach geneigte Dächer haben, damit Regen besser versickert. Das allein reicht noch nicht.

Die Stadt will in den nächsten Jahren in ihren acht Stadtteilen 500 Wohnungen bauen. Zur Erinnerung: „Landau baut Zukunft“ heißt das Programm, das 2500 Wohnung in der ganzen