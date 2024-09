Die Beigeordnete Lena Dürphold ( CDU) bekommt keinen persönlichen Referenten – Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne) hingegen schon. Dabei ist das Verfahren schon weit fortgeschritten, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt. Die Bewerbungsfrist sei abgelaufen, es laufe das Besetzungsverfahren. Es handele sich dabei um eine 80-Prozent-Stelle, also 31 Wochenstunden. Vergütet wird sie in Entgeltgruppe 10 TVöD. Jahreslohnkosten sind laut Stadt hier rund 50.000 Euro. Diesen Posten zu schaffen hatte noch die alte Koalition beschlossen. Der derzeitige Stadtrat hat am Dienstag eine 0,3-Stelle für eine Assistenz Dürpholds auch angesichts des zu erwartenden Defizits von 15,5 Millionen Euro gestrichen. Die Dezernenten haben Ämter, die ihnen zuarbeiten sowie verfügen sie über Vorzimmer oder Sekretariate.