Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stadtverwaltung hat hervorragend gearbeitet. Die Demokratie darf sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen.

Bei der jüngsten Querdenker-Kundgebung in Landau war ein Trommler mit bloßem Oberkörper dabei. Dass dies an die Bilder vom Sturm auf das Capitol in Washington erinnert, kann Zufall sein –