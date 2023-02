Seit einem Jahr gibt es am Wertstoffhof in Landau eine Korksammelstelle. Wie der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) mitteilt kamen dort im vergangenen Jahr 373 Kilogramm Weinkorken zusammen. Das entspreche einer Anzahl von mehr als 1000 Flaschenverschlüssen. Hintergrund der Sammlung ist die „KORKampagne“ des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu), im Zuge derer der wertvolle Rohstoff recycelt wird. Denn Kork verschließt nicht nur zuverlässig Weinflaschen, sondern erweist sich auch als hervorragendes Dämmmaterial. „Wir sind positiv überrascht, wie fleißig die Landauer Bürgerschaft gesammelt und abgegeben hat“, sagt sich Andreas Fischer, Abfallberater beim EWL. „Wer Naturkorken sammelt und in unserer Sammelstelle am Wertstoffhof abgibt, tut gleich doppelt Gutes für Natur- und Umweltschutz.“ Zum einen werden die Korken recycelt, zum anderen kommt der Verkaufserlös Vogelschutzprojekten zugute.

Der Wertstoffhof Am Hölzl ist nach EWL-Angaben eine der wenigen Sammelstellen in der Pfalz, in ganz Deutschland gibt es 1300 davon. Sobald ein paar Kilo Korken zusammengekommen sind, geht es für die Korken weiter an die Hauptsammelstelle des Nabu. Von dort gelangen sie in gemeinnützige Werkstätten, in denen das Naturmaterial in Dämmgranulat verarbeitet wird. Fischer appelliert an die Bürgerschaft, die Korken weiterhin zu sammeln und am Wertstoffhof abzugeben. Denn eins sei sicher: Korken könnten in der Landauer Weinbauregion ordentlich zusammenkommen.