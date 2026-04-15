Landau Rechtsextremismus: Vortrag über Strategien und Narrative
Der Verein für Toleranz und Menschlichkeit lädt für 27. April zu einem Vortrag zum Thema Rechtsextremismus in das Gemeindehaus der Stiftskirche ein. Unter dem Titel „Kulturkampf von Rechtsaußen: Akteure, Strategien, Narrative“ stellt Markus Rieger-Ladich Strategien von rechtsextremistischen Verfassungsfeinden vor und erklärt, mit welchen Mitteln sie die demokratische Grundordnung bekämpfen. Rieger-Ladich ist Professor für Erziehungswissenschaften an der Universität Tübingen und beschäftigt sich aus dieser Perspektive mit Rechtsextremismus.