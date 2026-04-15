Der Verein für Toleranz und Menschlichkeit lädt für 27. April zu einem Vortrag zum Thema Rechtsextremismus in das Gemeindehaus der Stiftskirche ein. Unter dem Titel „Kulturkampf von Rechtsaußen: Akteure, Strategien, Narrative“ stellt Markus Rieger-Ladich Strategien von rechtsextremistischen Verfassungsfeinden vor und erklärt, mit welchen Mitteln sie die demokratische Grundordnung bekämpfen. Rieger-Ladich ist Professor für Erziehungswissenschaften an der Universität Tübingen und beschäftigt sich aus dieser Perspektive mit Rechtsextremismus.