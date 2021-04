Für Freitag wurden zwei Kundgebungen vor Schulen im Stadtgebiet angemeldet. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, wollen je drei bis sieben Personen von 11.15 bis 12.15 Uhr an der Förderschule Nordringschule und von 12.30 bis 13.30 Uhr an der Pestalozzi-Grundschule demonstrieren. Die Organisatoren sind bereits mehrfach als Unterstützer der Landauer Lehrerin Myriam Kern in Erscheinung getreten.

Zu den Demonstrationen bittet die Landauer SPD-Stadtratsfraktion die Stadtverwaltung um eine Einschätzung, ob unter anderem eine Einschüchterung der Schüler zu erwarten sei, ob der Schulalltag reibungslos stattfinden und wie der Schutz der Kinder sichergestellt werden könne. Zudem fragt die SPD die Stadt, ob die Demos nicht verlegt werden könnten. Eine Verlegung an einen anderen Ort sei wegen des Charakters der Kundgebungen nicht möglich, teilt die Stadt dazu mit. Aber man versuche die Veranstaltungen soweit wie zumutbar möglich von den jeweiligen Schulen entfernt zu halten. Die Stadt geht nicht davon aus, dass die Versammlungsteilnehmer Schüler einschüchtern werden, Polizei und Ordnungsamt seien vor Ort und griffen notfalls ein.

Neue Entwicklung im Disziplinarverfahren

Kern war im vergangenen Sommer nach einer Protestwelle aus der Stadtgesellschaft von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier aus dem Schulunterricht genommen worden, weil der Schulfrieden gestört sei. Ihr wurden „andere Aufgaben“ zugeteilt. Kern verbreitete unter anderem auf Demonstrationen rassistische und rechtsextreme Ideologien. Bekannt wurde sie nach dem Mord an einer Kandeler Schülerin durch einen Geflüchteten aus Afghanistan im Dezember 2017 als „Stimme von Kandel“.

Die ADD hat im Oktober ein Disziplinarverfahren gegen die verbeamtete Lehrerin eingeleitet. „Die Entwicklungen im Verfahren haben eine weitere Anhörung erforderlich gemacht. Die gesetzliche Anhörungsfrist läuft derzeit noch“, teilt die ADD auf Anfrage zum aktuellen Stand des Verfahrens mit.