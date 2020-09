Die beiden Facebook-Kanäle „Myriam – Die Stimme von Kandel“ und „Myriam – Die STimme von Kandel 2“ sind nicht mehr aufrufbar. Auf diesen beiden Kanälen wurden Inhalte der rechten Förderschullehrerin Myriam Kern verbreitet.

Die Seiten seien nicht vom Internet-Konzern gelöscht worden, einer der Seitenadministratoren habe sie deaktiviert, teilt Facebook auf RHEINPFALZ-Anfrage mit.

Kern hatte sich als „Stimme von Kandel“ nach dem Mord an einer 15-Jährigen in Kandel durch einen afghanischen Geflüchteten im Dezember 2017 auch in rechtsextremen Kreisen profiliert. Sie war zum neuen Schuljahr nach Landau versetzt worden.

Nach deutlichen Protesten von Eltern und Lokalpolitikern hat die Schulaufsicht Kern am Montag aus dem Präsenzunterricht genommen und ihr andere Aufgaben zugewiesen.