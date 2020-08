Die Förderschullehrerin Myriam Kern ist nicht mehr an der Pestalozzi-Grundschule und an der Grundschule Wollmesheimer Höhe tätig. Das teilen die beiden Schulen am Montag den Eltern mit. „Der Dienstherr hat entschieden, dass Frau Kern nicht mehr in der Integrierten Förderung“ der jeweiligen Schule tätig sei, heißt es in dem Schreiben.

Kern war von der Nordringschule, einer Förderschule, an die beiden Grundschulen abgeordnet worden. Ob Kern nun an der Nordringschule eingesetzt wird, ist nicht bekannt. Die Schule gibt dazu keine Auskunft und verweist auf die Zuständigkeit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier. Die Behörde hat auf eine RHEINPFALZ-Anfrage bisher nicht reagiert.

„Stimme von Kandel“

Myriam Kern hat sich als „Stimme von Kandel“ nach dem Mord an einer 15-jährigen Schülerin durch einen afghanischen Geflüchteten im Dezember 2017 in Kandel auch in rechtsextremen Kreisen profiliert. Gegen ihre Versetzung nach Landau hatten vor allem Eltern der Schüler und die städtische SPD protestiert. Die Förderlehrerin ist zum neuen Schuljahr aus Neustadt in ihre Heimatstadt versetzt worden. In Landau saß Kern von 2014 bis 2015 für die AfD im Stadtrat.