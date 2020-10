Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass die Ausgaben der Stadt Landau für ihre Kindertagesstätten im Landesvergleich die höchsten sind. Damit nimmt die Behörde Stellung zur Kritik aus der Südpfalz und zur Berichterstattung der RHEINPFALZ.

Der aktuellen Kritik lägen einige Missverständnisse zugrunde, schreibt Rechnungshof-Präsident Jörg Berres in einer E-Mail an den Kreiselternausschuss Südliche Weinstraße, die der RHEINPFALZ vorliegt. Bereits im Kommunalbericht 20171 (Nr. 2 Tz. 1) habe die Speyerer Behörde darauf hingewiesen, dass die Ausgaben je betreutem Kind im Land höher als in allen anderen westlichen Flächenländern waren. Und hier habe Landau die höchsten Kosten.

„Da Kindertagesstätten andernorts zu erheblich geringeren Kosten betrieben werden und man davon ausgehen muss, dass dort das Wohl der Kinder nicht gefährdet ist, müsste es auch in Landau möglich sein, Kindertagesstätten ohne eine Gefährdung des Wohls der Kinder mit einem geringeren Aufwand zu betreiben“, schreibt Berres. „Auch öffentliche Aufgaben müssen mit einem hohen Maß an Wirtschaftlichkeit organisiert und durchgeführt werden, um hochwertige öffentliche Dienstleistungen angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels und knapper Finanzressourcen auf Dauer sicherstellen zu können.“

Wie steht’s um die Hygiene?

Besonders umstritten waren die Vorschläge zu Einsparungen bei der Hygiene. Die Stadt sprach von einer „Reduzierung der Reinigungsintervalle“ und nannte dies „verantwortungslos bis gesundheitsschädigend.“ Das Einsparpotenzial sei vor Beginn der Pandemie erhoben worden, betont Berres. „Im Übrigen war nicht gefordert, die Reinigungsintervalle zu reduzieren, sondern die Reinigungsflächen vollständig zu ermitteln und nutzungsabhängige, angemessene Intervalle festzulegen. Der Verwaltung fehlte es nämlich bereits an entsprechenden vollständigen Grundlagen. Insofern konnten auch die Ursachen der hohen Kosten nicht konkret benannt werden“, sagt Berres.

Zu einer möglichen Erhöhung des Essensgeldes meint Berres: „Der Rechnungshof hat nie gefordert, sämtliche Personalkosten der Hauswirtschaftskräfte in die zu erstellende Kalkulation einzubeziehen. Dies wäre (...) auch nicht zulässig.“ Einen von der Stadt behaupteten Rechtsverstoß kann der Rechnungshof nicht erkennen, denn es gebe Sachkosten, die bisher nicht berücksichtigt worden seien. Eine Erhöhung auf den Wert der Sozialversicherungsentgeltverordnung „halten wir nach wie vor für angemessen (...) zumutbar, zumal einkommensschwache Eltern davon nicht betroffen sind.“

Nicht „überflüssig“

In dem RHEINPFALZ-Artikel vom 26. September heißt es zudem in den Kitas der Südstadt seien laut Rechnungshof sieben Stellen „überflüssig“. Auch dagegen wehrt sich die Speyerer Behörde. „Das ergibt sich aus den Prüfungsmitteilungen nicht. Dort steht vielmehr, dass im Prüfungszeitraum bei einer bedarfsgerechten Gruppenstruktur der Regelpersonalschlüssel um sieben Stellen geringer gewesen wäre“, schreibt Berres.