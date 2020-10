Die Politik wirbt für die Grippeimpfung, doch Apotheken fehlen Impfdosen. Dass Mangel herrscht, ist unverantwortlich.

Eine Rechenaufgabe: Rund 80 Millionen Menschen leben in Deutschland. Etwa 40 Millionen von ihnen gehören laut Schätzungen der Ärzteschaft zu Risikogruppen. 26 Millionen Grippeimpfungen sind möglich. Können sich alle impfen lassen? Natürlich nicht.

Selbstverständlich wird nicht jeder Risikopatient in den nächsten Tagen zum Arzt gehen. Gesundheitsminister Jens Spahn und sein südpfälzischer Stellvertreter Thomas Gebhart wünschen sich jedoch, dass sie es in den kommenden Wochen tun. Das Problem ist aber, dass Grippe-Impfdosen begrenzt sind und nicht nachproduziert werden können. Deshalb wirkt die Reklame paradox und zynisch.

Die Einschätzung von Ärzten und Gesundheitsministerium, ob der Impfstoff reicht, geht meilenweit auseinander. Selbst Staatssekretär Thomas Gebhart ist nur vorsichtig optimistisch, wenn er sagt, er hoffe es. Zuversicht hört sich anders an, von Gewissheit ganz zu schweigen.

In der Gastronomie brennt nicht viel an, wenn ein Wirt auch mal eine Reservierung zusagt, obwohl schon alle Tische weg sind. Doch wenn mitten in der Corona-Krise Hunderttausende eine möglicherweise lebensrettende Impfung nicht erhalten, weil die Dosen aus sind oder viel zu spät geliefert werden, hat das eine ganz andere Qualität.

Die Gesundheitspolitiker haben mit ihrer Impf-Begeisterung viele anstecken wollen. Das ist auch geglückt. Aber wenn der Erfolg der Kampagne am Ende davon abhängt, dass nicht alle diesem guten Rat folgen werden, ist das verantwortungslos.