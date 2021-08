Ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer hat Reben in einem Weinberg bei Dierbach beschädigt. Laut Polizei hat sich der Unfall zwischen Dienstag, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 15.30 Uhr, in der Gewanne Südlicher Heldengrund ereignet. Der Fahrer war auf einem Wirtschaftsweg oberhalb der Ortslage Dierbach unterwegs und kam aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte rechts und links des Wirtschaftsweges gegen Weinrebenstangen und richtete einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro an. Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern bittet Zeugen, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.