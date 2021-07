Das Reallabor Queichland der Landauer Uni bietet zahlreiche Mitmachaktionen für große und kleine Forschungs- und Experimentierbegeisterte über den Sommer an. Auf dem Programm stehen unter anderem Familientage, ein Experimentiercafé und ein Foto-Wettbewerb.

Wie die Uni mitteilt, gibt es am 27. Juli und 25. August gemeinsame Familientage mit dem Nabu Landau. Von 17 bis 20 Uhr sind Familien mit Kindern ab sechs Jahren eingeladen, das Leben an der Queich zu entdecken. Anmeldung per E-Mail unter Angabe der Postanschrift beim Nabu an nabu.Landau-Stadt@nabu-rlp.de.

Am 10. und 24. August, von 10 bis 12 Uhr, öffnet nach langer Corona-Pause erstmals wieder das Experimentiercafé im Queichpark. Hier können Groß und Klein selbstständig Experimente zu den Themen Wasser, Land und Luft durchführen, heißt es weiter in der Mitteilung.

Noch bis zum 31. Juli können sich Hobby-Fotografen am Fotowettbewerb „Der Natur auf der Spur“ beteiligen. Prämiert werden Fotos, die die Vielfalt an der Queich zeigen.

Das Reallabor der Uni liegt auf dem Gelände zwischen Eduard-Spranger-Gymnasium und Freizeitbad La Ola.

Weitere Infos im Netz unter reallabor-queichland.uni-landau.de/.