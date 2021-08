Der Impfbus des Landes ist in den kommenden Tagen auch in der Südpfalz wieder unterwegs. Er steht am Montag, 30. August, von 8 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz des Real-Markts in der Dammühlstraße in Landau. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung hat die Marktleitung jedem, der sich zwischen 9 und 17 Uhr impfen lässt, als kleines Dankeschön ein kostenloses Fleischkäsebrötchen versprochen. Am Mittwoch, 1. September, ist der Bus von 8 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz des Penny-Markts in der Lindelbrunnstraße in Bad Bergzabern. Am Samstag, 4. September, steht er von 8 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Markts in der Staatsstraße in Kirrweiler.

Wer einen der Termine wahrnehmen möchte, muss lediglich den Personalausweis dabeihaben. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Achtung: Ab der neuen „Tour“, die am 30. August in Landau startet, führen die Teams der Impfbusse auch Zweitimpfungen durch, informiert die Pressestelle der Stadt Landau.