Der Landauer Real-Markt in der Dammmühlstraße schließt am Samstag, 12. März, um 16 Uhr und ist damit Geschichte. Wie der neue Eigentümer Kaufland mit Sitz in Neckarsulm mitteilt, eröffnet die neue Filiale am Mittwoch, 16. März, in denselben Räumen. Montag und Dienstag bleibt der Markt geschlossen, weil er mit neuer Ware beliefert wird. Außerdem werde die Obst- und Gemüseabteilung umgebaut und die Waagen- und Kassensysteme werden ausgetauscht, so Kaufland. Weitere Modernisierungsmaßnahmen sollen bei laufendem Betrieb umgesetzt werden. Das Kaufland-Sortiment kommt auf rund 35.000 Artikel. Die 102 Mitarbeiter werden übernommen, wie bei der Übernahme des Lebensmittelhandels bekannt wurde. Der Markt wird montags bis samstags von 7 bis 22 Uhr geöffnet sein.