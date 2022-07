Eine Rauchsäule am Ortsrand hat am Dienstagnachmittag für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Grund dafür war nach Angaben der Polizei eine Landmaschine, die in Brand geraten war. Ein Landwirt hatte die sogenannte Ballenpresse im Einsatz, als er bemerkte, dass sie qualmte. Daraufhin habe er die Maschine vom bereits abgemähten Acker auf einen Betonweg gefahren. Dort habe die Maschine dann Feuer gefangen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Für Anwohner und Verkehr bestand zu keiner Zeit Gefahr. Das Feuer konnte bereits nach wenigen Minuten gelöscht werden. Der genaue Sachschaden ist noch nicht bekannt.