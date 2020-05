Ein Mobilfunkrauchmelder des Landauer Unternehmens Lupus-Electronics ist mit dem „German Innovation Award“ ausgezeichnet worden. Der „IoT-Mobilfunkrauchmelder“ wartet sich alle 24 Stunden selbstständig – die vorgeschriebene jährliche Prüfung durch Fachpersonal entfällt also. Alarme, Ereignisse und der aktuelle Gerätestatus werden in Echtzeit an Smartphones, Tablets und eine Notrufserviceleitstelle übertragen. „Unser Antrieb war es, ein Produkt zu kreieren, dass den Wartungsaufwand eines Rauchmelders auf ein Minimum reduziert und damit das Leben der Menschen vereinfacht“, erklärt Geschäftsführer Philip Wolff. Der „German Innovation Award“ will die Wahrnehmung von Innovationen verbessern. Lupus-Electronics, von den drei Brüdern Philip, Jan-Michael und Matthias Wolff gegründet, beschäftigt an seinem Hauptstandort in Landau über 25 Mitarbeiter. Das mittelständische Unternehmen stellt nach eigenen Angaben leicht bedienbare und professionelle Sicherheits- und Automationstechnik her.