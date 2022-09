Ein Auto ist am Dienstag in Schweigen-Rechtenbach ausgebrannt. Laut Polizei bemerkte der Fahrer eines BMW bereits bei der Fahrt einen plötzlichen Leistungsabfall und sah Rauch unter der Haube aufsteigen. Unmittelbar danach habe der Motorraum gebrannt. Die Feuerwehr konnten den Brand zwar löschen, es entstand am Wagen jedoch ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 12.000 Euro. Der BMW wurde abgeschleppt. Nach Angaben der Polizei lag wohl ein technischer Defekt vor.