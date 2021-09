In einem Mehrfamilienhaus in der Landauer Innenstadt hat es am Freitagabend im Treppenhaus gebrannt. Das hat die Landauer Polizei mitgeteilt.

Der Feuerwehr sei am Abend starker Rauch im Bereich des Treppenhauses gemeldet worden, heißt es in der Mitteilung. Die Feuerwehr sei mit sechs Fahrzeugen und 28 Kräften ausgerückt, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen. Das Feuer sei allerdings schon durch Anwohner gelöscht gewesen, als die Feuerwehrleute eintrafen. Gefahr für die Bewohner und umliegende Gebäude habe es dadurch nicht gegeben, so die Polizei, es seien nur leichte Rußspuren an der Wand im Treppenhaus entstanden.

Laut ersten Ermittlungen hatte bei Sanierungsarbeiten ein Stromverteilerkasten im Flur Feuer gefangen. Die Kriminalpolizei werde am Montag weitere Ermittlungen aufnehmen.