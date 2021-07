Die Haltung von Raubtieren in Zoos hat sich verbessert, auch in Landau. Das ist das Ergebnis einer umfassenden Auswertung, auf die der Landauer Zoodirektor und Zootierarzt Jens-Ove Heckel am Freitag hingewiesen hat. Demnach haben sich die Lebenserwartung und der Erfolg bei der Aufzucht von Jungtieren von in Zoos gehaltenen Raubtieren in den letzten 70 Jahren über alle untersuchten Familien hinweg deutlich erhöht. Der Anteil der Tiere, die ihr artspezifisches Alter erreichen, habe sich bei der Mehrzahl der Arten fast verdoppelt. Dies zeige die nun veröffentlichte Auswertung der von der weltweiten Zoogemeinschaft gesammelten Daten der 95 am häufigsten in Zoos gehaltenen Arten. Analysiert wurden die Lebensdaten von weltweit mehr als 160.000 in den letzten sieben Jahrzehnten gehaltenen Raubtieren.

Nach Heckels Angaben hat in den 50er-Jahren nur jeder dritte in einem Zoo geborene Tiger ein Alter von 13 Jahren erreicht. Heute seien es 70 Prozent der Tiere. Mit inzwischen 14 Jahren leben mit den Sibirischen Tigern Igor und Ninoschka auch im Landauer Zoo „Prachtexemplare im fortgeschrittenen besten Alter“, so Heckel. In freier Wildbahn werden Sibirische Tiger laut Wikipedia 15 bis 20 Jahre alt. Auch andere Raubtiere brachten es im Landauer Zoo zu stattlichem Lebensalter. So wurde eine Gepardin gut 16 Jahre alt, ein Braunbär 38, ein Jaguar 30 Jahre und eine Leopardin 23 Jahre.