Eine Mitarbeiterin des Netto-Marktes in Annweiler hat am Dienstagabend einen Räuber in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, betrat ein Unbekannter den Verkaufsraum und traf dort auf eine Mitarbeiterin. Er bedrohte sie mit einem Messer und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Durch lautes Schreien der Frau wurde der Marktleiter, welcher sich gerade im Lager befand, auf das Geschehen aufmerksam. Als er den Verkaufsraum betrat, um nach dem Rechten zu sehen, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute. Die Mitarbeiterin erlitt einen Schock und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis. Nach ihren Angaben wird der Täter so beschrieben: männlich, 25 bis 35 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß. Er war mit einem weißen Tuch vermummt.

Die Kriminalpolizei in Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06341 2870 oder auch an jede andere Polizeidienststelle. Hinweise können auch per E-Mail an kilandau.k5@polizei.rlp.de übermittelt werden.