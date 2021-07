Am Donnerstagmorgen gegen 0.30 Uhr ist ein 62-jähriger Mann in der Parkstraße, Ecke Ravelinstraße (beim Goethepark) in Landau überfallen worden. Nach Angaben der Polizei schlug ihm ein bislang unbekannter Mann völlig unvermittelt ins Gesicht, drückte ihn zu Boden und nahm dem Opfer die Geldbörse ab. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Westring. Es soll sich um einen jungen Mann von etwa 20 Jahren handeln, der etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur ist. Er trug einen hellen Kapuzenpullover. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de.