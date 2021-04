Ratten gehören zu den Corona-Gewinnern. Das teilt der Landauer Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb (EWL) mit. Der Betrieb will die Nager bekämpfen und bittet die Landauer um Hilfe.

Wo Menschen sind, entstehen Essensabfälle. Das ist eine Binse. Aber von diesen Abfällen profitieren die Ratten im Landauer Stadtgebiet, teilt der EWL mit. Beispielsweise, weil durch Homeoffice und Zwangsaufenthalt daheim mehr verdorbene Lebensmittel anfallen – und diese manchmal über die Kanalisation entsorgt werden. So hat der EWL im ersten Quartal 2021 bereits doppelt so viele Rattensichtungen gemeldet bekommen, als in den Vorjahren, berichtet der Betrieb auf Anfrage. Bedenklich sei die Lage aber nicht, beruhigt der städtische Eigenbetrieb.

Landauer könnten bei den Aktionen des EWL gegen Ratten helfen. Gemeldete Sichtungen beispielsweise werden dokumentiert und in die Rattenbekämpfung einbezogen, sagt EWL-Mitarbeiter Erik Eitel. Zusätzlich dokumentiere der Betrieb den Rattenbefall in der Kanalisation bei den regelmäßigen Kamera-Befahrungen der Kanäle. Dazu gibt der EWL weitere Tipps für den Hausgebrauch.

Tipps für den Hausgebrauch

Bürger sollten keine Küchenabfälle nicht über die Toilette oder den Schnellkomposter entsorgen, sondern in die Biotonne werfen. Den Deckel der Tonne sowie den der Restmülltonne sorgfältig verschließen. Gelbe Säcke sollten nach Möglichkeit erst am Abholtag nach draußen gestellt werden. Zudem sollte man die Keller und Schuppen auf Rattennester und Nistmöglichkeiten untersuchen. Auch das Füttern anderer Tiere sollten Landauer laut EWL beschränken: Tauben und Enten sollten gar nicht gefüttert werden, Winterfutter für Vögel sollte nicht über Nacht, sondern am Tag bereitgestellt werden. Auch die Reste von Hühnerfutter sollte man nicht über Nacht liegen lassen, bittet der EWL.

