Von 3. bis 31. Mai ist im Ratssaal der Verbandsgemeinde Annweiler die Ausstellung der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft „Mauern. Gitter. Stacheldraht. Politische Verfolgung in der Sowjetischen Besatzungszone und in der Deutschen Demokratischen Republik“ zu sehen, teilt die Verbandsgemeinde mit. Die Ausstellung dokumentiert anhand mehrerer Beispiele das Schicksal verfolgter Menschen in der Sowjetischen Besatzungszone und in der DDR zwischen 1945 und 1990. Die Lebensläufe belegen, wie schnell jeder mit dem Staat in Konflikt kommen konnte und wie hart der Staat Regimegegner zu hohen Strafen verurteilte oder gar hinrichtete. Die Ausstellung erzählt von den Schicksalen deportierter Frauen und Mädchen, von Internierten in deutschen und osteuropäischen „Speziallagern“, von politischen Häftlingen in DDR-Zuchthäusern, von an der innerdeutschen Grenze Zwangsausgesiedelten und von den durch die DDR-Staatssicherheit Verfolgten und Inhaftierten. Die Ausstellung kann zu den üblichen Öffnungszeiten der Verwaltung besucht werden. Der Eintritt ist frei.