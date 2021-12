Einen Verzicht auf die Fahrradbrücke über Bahn und Maximilianstraße in Landau hat die Stadtratsfraktion von Pfeffer&Salz gefordert. Wie die Fraktionsvorsitzende Gertraud Migl schreibt, sind der Fraktion die Gesamtkosten und der Eigenanteil der Stadt zu hoch. Das Geld könne sinnvoller in anderer Weise für die Förderung des Radverkehrs in Landau eingesetzt werden. Die Brücke soll gut 4,3 Millionen Euro kosten, von denen die Stadt eine knappe Million selbst aufbringen muss.

Außerdem hat Pfeffer&Salz beantragt, die Stelle der Uni-Beauftragten aus dem Stellenplan zu streichen. Die Fraktion wiederholt ihre Auffassung, dass die Aufgabe vom hauptamtlichen Beigeordneten für die Universität, Lukas Hartmann (Grüne), ausreichend wahrgenommen werden kann. Beide Anträge werden in den Haushaltsberatungen des Stadtrates am Dienstag, 14. Dezember, behandelt. Bei den Haushaltsberatungen dürfte es voraussichtlich eine Mehrheit für die Radbrücke zum Schulzentrum in Queichheim geben.