Um Kosten bei der Rathaussanierung zu sparen findet am Samstag, 5. November, ein Handwerkereinsatz der Gleisweilerer Bürger statt. Es sollen an diesem Tag leichte Abrissarbeiten durchgeführt werden. Durch diese Eigenleistung spart die Gemeinde mehrere Tausend Euro. Alleine der Trockenbau wird um rund 17.500 Euro teurer als geplant, wie in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates mitgeteilt wurde.