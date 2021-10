Nach der Absage im vergangenen Jahr verwandelt sich der Rathausplatz in Annweiler am ersten Adventswochenende, 26. bis 28. November, wieder in ein kleines Weihnachtsdorf. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Wer noch mit einem Angebot beim Weihnachtsmarkt vertreten sein möchte, findet die Anmeldebögen auf der Webseite der Stadt unter www.annweiler.de. Diese können ausgefüllt per E-Mail an info@annweiler.de oder im Rathaus abgegeben werden. Die Plätze sind begrenzt. Geplant wird nach derzeitigem Stand mit der 2G+-Regelung. Das heißt, dass Genesene und Geimpfte ohne Einschränkungen den Markt besuchen können, zudem wird eine gewisse Anzahl an Getesteten auf den Rathausplatz zugelassen.