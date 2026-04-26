Unbekannte haben einer 68-jährigen Frau in Landau die Geldbörse gestohlen. Nach Angaben der Polizei bemerkte die Frau nach mehreren Einkäufen in der Fußgängerzone, dass Unbekannte alle Reißverschlüsse ihres Rucksacks unbemerkt geöffnet hatten und die Ledergeldbörse fehlte. Der Diebstahl passierte am Samstag im Bereich des Rathausplatzes. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, Wertsachen in verschlossenen Innentaschen zu tragen und Rucksäcke in belebten Bereichen nicht unbeaufsichtigt zu lassen, und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06341 2870 zu melden.