Der Sommer bei uns in der Pfalz ist oft heiß, das macht Menschen schwer zu schaffen. Tipps und Tricks dazu, was gegen Hitze hilft, gab es beim einem Aktionstag in Landau.

Mit der Hitze ist es so eine Sache. Wer weiß, wie man am besten auf sich acht gibt, ist die Feuerwehr. Die Wehrleute müssen sich bei ihren Einsätzen schließlich immer besonders schützen. An ihrem Stand, den sie beim ersten Hitzeaktionstag in Landau aufgebaut hat, zeigt sie daher nicht nur ihre neue, hitzeangepasste Ausrüstung, sondern informiert auch darüber, was man bei Hitze tut – und was besser nicht.

„Samstagabend das Unkraut auf dem Weg abflammen ist natürlich eher schlecht“, sagt Michael Bumb, stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspektor in Landau. Generell sollte offenes Feuer vermieden werden. Ein Grillabend im Garten sei zwar unbedenklich, aber „man sollte darauf achten, dass nicht zu viele Funken entstehen.“

Nicht nur Zigaretten ein Problem

Besonders gefährdet ist natürlich der Wald, wo in trockenen Zeiten ein kleiner Funke schnell zu einem großen Brand führen kann. Dabei sind nicht nur achtlos weggeworfene Zigaretten das Problem. Bumb appelliert auch an alle Autofahrer, ihren Wagen nicht irgendwo im Wald abzustellen, sondern Waldparkplätze zu nutzen. Wenn heiße Motorenteile mit Laub oder Pflanzen in Berührung kommen, können sich diese nämlich entzünden.

Die Stadt Landau hat erstmals zu diesem Hitzeaktionstag eingeladen, bei dem auf dem Rathausplatz und im Alten Kaufhaus informiert wurde, wie man auch an heißen Tagen fit bleibt. Neben der Feuerwehr nehmen unter anderem auch das Technische Hilfswerk und Landesforsten daran teil.

Aber: Wie kann man jetzt nun in den heißen Monaten für sich sorgen? Darauf hat Bettina Niestrath von der Verbraucherzentrale Antworten: „Wichtig ist vor allem, das Haus kühl zu halten, denn das kann man beeinflussen.“ Das richtige Lüften sei dabei entscheidend. „Morgens zwischen 3 und 5 Uhr ist es draußen am kältesten“, sagt sie. Dann sollte man alle Fenster ganz aufmachen und die Zimmer durchkühlen lassen. Das ist vor allem im Frühsommer sinnvoll. Zu Problemen kommt es vor allem bei längeren Hitzewellen, wenn die Luft auch nachts nicht mehr wirklich abkühlt.

Verbraucherschutz informiert

Bevor die Sonne aufgeht und ihre Strahlen das Haus wieder erwärmen können, sollte man die Fenster verschatten. „Am besten von außen mit einem Rollladen“, rät Niestrath. Wenn das nicht ginge, könne man die Fenster auch von innen verdecken. Tagsüber sollte man möglichst nicht lüften. „Wenn es drinnen zu heiß wird, kann man auch mal rausgehen.“ Dort ist dann meistens frischer Wind. Im Haus selbst kann man die Türen offen stehen lassen, damit die Luft etwas zirkulieren kann. Oder man hilft sich mit technischen Mitteln. Aber: „Eine Klimaanlage verbraucht viel Strom, und man muss aufpassen, dass der Unterschied zu draußen nicht zu groß wird“, warnt Niestrath. Denn das könne Kreislaufprobleme nach sich ziehen. Auch ein Ventilator ist nicht ganz unproblematisch: Der Wind kühlt den Schweiß auf der Haut ab und senkt so die Körpertemperatur. Dadurch erkälten sich manche Menschen schneller.

Wenn man bei heißem Wetter draußen ist, sollte man sich möglichst leicht anziehen und einen Hut aufsetzen. Dieser schütze vor einem Sonnenstich und spendet zusätzlich noch Schatten. Wichtig sei auch, auf andere Menschen zu achten. „Vielleicht ist einer gar nicht betrunken, sondern nur dehydriert“, sagt Niestrath. Die Symptome seien ähnlich.

Senioren besonders gefährdet

Auch wenn man ältere Leute in der Nachbarschaft habe, könne man ein Auge auf diese haben. Wenn die Häuser sich aufheizen, seien Senioren besonders der Gefahr des Hitzetodes ausgesetzt. „Wenn der Nachbar schon ein paar Tage nicht mehr draußen war, kann man da schon mal klingeln und nachschauen“, empfiehlt die Verbraucherschützerin. Wichtig bei der Hitze sei vor allem, dass man mit gesundem Menschenverstand arbeite: nicht lange in der Sonne bleiben, trinken, lüften. Der Körper gebe ja Alarmsignale, wenn etwas falsch ist.

Bär: „Immer viel trinken“

Niestraths Kollegin Marlene Bär hält später am Tag einen Vortrag mit dem Titel „Essen und Trinken an heißen Tagen“. Auch sie erklärt noch einmal, wie wichtig Wasser für den Körper ist. Ein Mensch sollte mindestens eineinhalb Liter pro Tag trinken, bei Hitze können daraus auch gerne mal drei Liter werden. Wichtig sei es, zu trinken, bevor man Durst bekomme: „Wenn man Durst hat, hat der Körper schon zu viel Wasser verloren.“ Helfen könne ein Trinkplan, um zu sehen, wie viel man schon am Tag getrunken hat. Man kann auch ein gefülltes Glas immer in Sichtweite haben. Auch das Handy kann hilfreich sein; es könne alle zwei Stunden eine Erinnerung geben. Wer ein bisschen Abwechslung im Geschmack haben möchte, kann Obst oder Gemüse schneiden und ins Wasser legen, oder ein paar Blätter Zitronenmelisse oder Pfefferminze hinzugeben. Oder man macht sich einen Tee oder eine Saftschorle. Worauf jedoch verzichtet werden sollte, sind koffein- oder zuckerhaltige Getränke und Alkohol, weil diese dem Körper wieder Wasser entziehen.

Dann kommt die Quizfrage: Sind kalte oder heiße Getränke besser? Keines von beidem, löst Bär auf. Heiße Getränke sorgten dafür, dass man mehr schwitze, kalte könnten Magen- oder Kreislaufbeschwerden hervorrufen. Die goldene Mitte ist also lauwarm, um den Körper möglichst zu schonen.

Worauf man beim Kochen achten sollte

Auch beim Essen sollte man darauf achten, dem Körper nicht zu viel Arbeit zu machen. Im Sommer eignen sich besonders leichte, kurze Mahlzeiten, dafür öfter über den Tag verteilt. Wasserhaltiges Obst und Gemüse sowie Salat unterstützen den Wasserhaushalt, und mageres Fleisch und Fisch sind leichter verdaulich als fettes. Dabei sollte man aber auch auf seinen Proteinbedarf achten und genug eiweißreiches Gemüse oder Milchprodukte zu sich nehmen, um die Gefahr einer Mangelernährung abzuwenden. Das sei besonders bei älteren Menschen und Kindern wichtig. Um die Wohnung nicht zusätzlich zu erwärmen, empfiehlt Bär, eher abends zu kochen.