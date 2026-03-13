Dass die Stadtverwaltung sagt, ihr fehle das Personal, um Fördergelder für zwei Schulen zu beantragen, zeugt von fehlendem Gespür.

In kaum einem anderen Bundesland werden Kommunen so schamlos Gelder vorenthalten wie in Rheinland-Pfalz. Klar, was Papa nicht an die Kinder verteilt, bleibt im eigenen Säckel. In diesem Sprachbild wird das Problem sichtbar: Statt die Gemeinden mit genügend Mitteln auszustatten, über die sie wie Erwachsene frei verfügen könnten, gibt die Landesregierung lieber über zahlreiche Förderprogramme Taschengeld. Doch in einem aktuellen Fall in Landau ist das anders.

Zwei Grundschulen in der Stadt sollen Mittel aus einem Bildungsprogramm erhalten. Um an die Gelder zu kommen, muss die Stadtverwaltung mithelfen, etwa Vergabeverfahren auflegen oder sich mit den Schulen abstimmen. Doch die Stadt sagt: Wir schaffen das nicht, weil uns die personellen Ressourcen dafür fehlen. Deshalb hat die Verwaltung noch keine Mittel aus dem Fördertopf genommen.

Auch in den Behörden hat sich die Arbeitslast verdichtet, immer mehr Aufgaben sind gerade auf die Kommunen abgewälzt worden. Aber was sollen dann zum Beispiel Erzieherinnen oder Krankenpfleger sagen? Viele Bürger müssen angesichts von Inflation und dem Druck in den Betrieben mehr schaffen.

Viele Menschen hierzulande sind wegen der zahlreichen Krisen wund gelegen. Da sinkt womöglich das Verständnis dafür, wenn gerade Verwaltungen den Eindruck erwecken, sie trügen die Last der Welt auf ihren Schultern. Das Landauer Rathaus tut sich also mit seiner Klage keinen Gefallen. Vielleicht sollten die Verantwortlichen noch mal prüfen, ob nicht doch Ressourcen da sind, um an das Geld für die Schulen zu kommen.