Der Stadtrat hat am Dienstag die Voraussetzungen geschaffen, damit Jennifer Braun als vierte Dezernentin in den Stadtvorstand gewählt werden kann. Der Prozess der Einigung von SPD, CDU und Grünen hat Monate in Anspruch genommen. Deshalb war der Beschluss am Dienstag richtungweisend und wichtig.

Udo Lichtenthäler von den Grünen erinnerte bei der Stadtratssitzung an die „üble Dezembersitzung“, bei der gegen- statt miteinander gearbeitet wurde und auch der Ton der Auseinandersetzung im Stadtrat unangemessen war.

Diese Sitzung war der Anlass für seinen Parteifreund Lukas Hartmann, den Vorschlag zur Erweiterung des Stadtvorstandes ins Spiel zu bringen. Er sei nach Hause gegangen und habe sich gefragt, ob er sich das antun müsse, sagte Lichtenthäler. Der Neujahrsempfang dann habe ihn zur Aussage veranlasst: „Wow. Andere Städte haben einen Oberbürgermeister, wir haben einen Stadtvorstand.“ Dominik Geißler, Lena Dürphold (beide CDU) und Lukas Hartmann (Grüne) traten gemeinsam auf und präsentierten sich auch als Trio. Deutlich geworden sei in den letzten Monaten, dass nicht nur der Oberbürgermeister, sondern auch die Parteien und die Fraktionen zum Teil Probleme hätten, zu Lösungen zu kommen.

„Ich war schlecht, wenn ich nicht vorbereitet war“

Dann äußerte Lichtenthäler einen Wunsch an Oberbürgermeister Geißler. „Ich habe 30 Jahre lang in Speyer Sitzungen geleitet (als Richter am Sozialgericht, Anmerkung der Redaktion), und ich war einige Male richtig schlecht. Wann war ich schlecht? Ich war schlecht, wenn ich nicht oder nicht auf alle Eventualitäten vorbereitet war, das kann passieren. Aber wenn dann noch dazu kam, dass ich den Ton zu den Parteien nicht gefunden habe, dann ging nichts mehr. Dann war ich richtig schlecht.

Und diese beiden Komponenten, die habe ich bei Ihnen letztes Jahr so häufig erlebt. Ich sehe andererseits aber auch in manchen Sitzungen, dass bei Ihnen da Kapazitäten sind. Sie können auch, wenn Sie wollen, anders. Und das ist meine Hoffnung. (...) Sitzungsleitung: Setzen Sie sich ein paar Stunden vorher hin und gucken Sie, wie bringe ich was rüber. Diese zwei Punkte sind mir ein Anliegen, dass mit diesem neuen Weg hier wirklich eine Aufbruchstimmung entsteht und Sie im Stadtvorstand in diesem Sinne zusammenarbeiten.“

Geißler betonte daraufhin, er brauche die Unterstützung aller Ratsmitglieder, denn sie seien diejenigen, die fragen und reden dürften wie sie wollten. Er mache weder den Diktator noch lasse er die Ratsmitglieder laufen. „Wir kriegen das schon in Zukunft hin.“