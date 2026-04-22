Claus-Michael Ocker hat die AfD-Ratsfraktion verlassen. Deren Vorsitzender sagt, er sei seinem Rauswurf zuvorgekommen. Ocker soll Kollegen beleidigt haben – und nicht nur das.

Stadtrat Claus-Michael Ocker sorgt erneut für Ärger in der Landauer Lokalpolitik. Im Streit hat Ocker die AfD-Fraktion verlassen – und gleichzeitig kritisiert ihn Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) wegen einer Äußerung auf dem sozialen Netzwerk Facebook. Das Stadtoberhaupt fordert in diesem Kontext, dass der Rat sich positioniert. Doch von vorne.

Ocker ist aus der AfD-Fraktion ausgetreten – das teilte Geißler in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses der Stadt mit. Bestätigt wurde dies vom Fraktionsvorsitzenden Norbert Herrmann, der im Rund auch weitere Infos preisgab. Es sei in den vergangenen Jahren „unmöglich“ gewesen, „mit diesem Menschen zusammenzuarbeiten“, so Herrmann. Man sei froh, dass er weg ist. „Dieser Mann ist unerträglich.“

Weiterer Vorwurf: rassistische Äußerung

Ocker habe die Fraktionsmitglieder in internen Chats „aufs Extremste“ beleidigt. Einige Äußerungen seien unter der Gürtellinie gewesen. Zudem habe sich Ocker gegenüber seinem Fraktionskollegen Artur Krzizok rassistisch geäußert, sagte Herrmann. Hätte Ocker die Fraktion nicht selbst verlassen, wäre er ausgeschlossen worden, betont der Fraktionsvorsitzende. Ocker bleibe im Rat, und die AfD bitte darum, dass er künftig so weit wie möglich von den anderen Fraktionsmitgliedern entfernt sitzen möge.

Ocker war zuvor von Geißler aber aus einem anderen Grund erwähnt worden. Denn dieser hatte einen Facebook-Post von Robin Jünger, Bundestagsabgeordneter der AfD, kommentiert. „Gerade im Alltag zeigt sich vieles davon leise: in kleinen Gesten der Hilfsbereitschaft, im verantwortungsvollen Handeln und im gegenseitigen Respekt. Lassen Sie uns diese Tage nutzen, um genau das bewusster wahrzunehmen und zu stärken“, schrieb Jünger.

Geißler: Überschreitet Grenzen

Ockers Reaktion: „Danke für diese guten, wahren, weise Worte. Gott mit uns allen. Verderben den Gottlosen Linken, Grünen Neofaschisten.“ Diese Aussage ist von der Stadtverwaltung geprüft worden. Denn Ockers Profil bei Facebook trägt den Namen „Stadtrat Ocker AfD Landau i.d. Pfalz“ – ein Bezug zu seinem Mandat ist also hergestellt.

Sanktionen seien keine möglich, sagte Geißler, weil der AfD-Mann die Aussage nicht im Rat getroffen habe. Aber er verurteile die Äußerungen „in aller Deutlichkeit“, teilt Sprecherin Sandra Diehl nach der Sitzung mit. Die Diffamierung politischer Mitbewerber „sowie die Formulierung, ihnen ,Verderben’ zu wünschen“, überschritten aus Geißlers Sicht „deutlich die Grenzen des demokratisch Hinnehmbaren. Derartige Entgleisungen sind nicht nur inakzeptabel, sondern tragen auch aktiv zur Verrohung der politischen Auseinandersetzung bei“. Geißler bat die Parteien darum, gemeinsam eine Stellungnahme gegen solche Entgleisungen im Rat zu verabschieden.

Ocker schweigt zu Vorwürfen

Ocker hat auf eine Anfrage der RHEINPFALZ per E-Mail zu seinem Fraktionsaustritt und den geäußerten Vorwürfen nicht reagiert.

Geißler hatte schon einmal einen Beitrag Ockers in den sozialen Medien thematisiert. Im Sommer 2024 bezog sich der Oberbürgermeister auf einen Beitrag Ockers auf Twitter, in dem dieser schrieb: „Welchen Sender kann ich noch sehen ohne Schwarze, Behinderte, Schwule, Lesben, Autisten und sonstige Irre? Richtig, Bibel TV“. Wie er damit umgehen solle, fragte er.

AfD-Fraktionen bislang stets zerbrochen

Im vergangenen Jahr gab es Ärger im Quartiersrat Horst, weil sich Ocker zu dessen Vorsitzenden wählen lassen wollte, ohne preiszugeben, dass er für die AfD im Stadtrat sitzt. Zwei Mitglieder des Quartiersrats hatten damals darauf hingewiesen, dass sie „einen Konflikt mit der unpolitischen Arbeitsweise sehen, wenn ein Stadtratsmitglied Teil des Quartiersrats ist“, hatte die Verwaltung betont. Grünen-Stadtrat Udo Lichtenthäler hatte damals gesagt, dass es nicht geschehen dürfe, dass ein Stadtrat einem Bürgerbeirat vorsitze.

Alle bisherigen AfD-Fraktionen sind zumindest teilweise zerbrochen. Gerhard Mosebach verließ 2014 die damals zweiköpfige AfD-Fraktion wegen interner Streitigkeiten. Auch die zweite AfD-Fraktion zerbrach. Im Jahr 2021 verließen Christian Gieß und Hermann Eichhorn die AfD und traten in die FWG-Fraktion ein, weil sich die Partei ihrer Ansicht nach zu weit nach rechts bewegt habe. Herrmann hingegen blieb in der Partei und wurde 2024 erneut für die AfD in den Stadtrat gewählt.