Vier Fahrer sollen sich in der Nacht auf Sonntag auf dem alten Messplatz in Landau im Neuschnee ein illegales Autorennen geliefert haben. Da hört der Spaß auf. Wie es den „Rennfahrern“ vor Gericht ergehen kann, zeigt ein Fall aus dem vergangenen Frühjahr. Zwei Männer wurden jetzt zu Strafen verdonnert.

Die Ampel am Horstring springt auf Grün, die Motoren der beiden Mercedes AMG heulen auf. Wenige hundert Meter weiter, am Norma, ist an diesem 1. April 2020 eine Verkehrskontrolle.